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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI II. ABDULLAH İLE GÖRÜŞÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi
-Ürdün Kralı'nın aracının girişi
-Genel ve detaylar

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