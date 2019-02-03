Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşüyor

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor. Görüşme öncesi II. Abdullah saat 11.30'da köşke giriş yaptı. Görüşme basına kapalı devam ediyor. (FOTOĞRAFLI) CUMHURBASKANI RECEP TAYYIP ERDOGAN, URDUN KRALI II. ABDULLAH ILE VAHDETTIN KOSKU'NDE KAHVALTIDA BIR ARAYA GELIYOR (FOTO: GAMZE SIMSEK ISTANBUL DHA)
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