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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile bir araya geldi (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2.

Güven USTA / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.

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