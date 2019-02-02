HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÜRDÜN KRALI İLE BİR ARAYA GELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

Haber: Güven USTA / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2.

Haber: Güven USTA / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir araya geldi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Görüşmeden görüntü

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Köyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldıKöyceğiz Gölü taştı, tesisler su altında kaldı
Liseliler 3D yazıcı tasarlayıp tekstil ürünü yaptılarLiseliler 3D yazıcı tasarlayıp tekstil ürünü yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

CHP Parti Meclisi'nde dört ismin adaylığı onaylandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te cip ile çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Cip otomobili ikiye ayırdı!

Elazığ'da kayalıkta düşen avcı, tüfeğinin ateş almasıyla öldü

Ölümün böylesi! Tek başına ava gitmişti...

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Adana'da sağlık personeli cami tuvaletinde ölü bulundu

Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

Hatice Ruken Kılıç İstanbul'da yakalandı

Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.