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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 19:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

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