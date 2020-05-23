Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

\u0130ki liderin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 olarak Ramazan Bayram\u0131 tebrikinde bulundu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015fmede, T\u00fcrkiye-\u00dcrd\u00fcn ili\u015fkileri, b\u00f6lgesel geli\u015fmeler ve Kovid-19'la m\u00fccadelede i\u015fbirli\u011fi konular\u0131 ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130K\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok say\u0131da analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geli\u015ftirildi\u0130Y\u0130 Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131'n\u0131n iddias\u0131na Ankara Emniyeti'nden a\u00e7\u0131klamaSMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?