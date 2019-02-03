Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile yemekte bir araya geldi

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı Tarabya Köşkü'ne gelişlerinde karşıladı. Erdoğan ve 2. Abdullah'ın bir araya geldiği yemeğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.
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