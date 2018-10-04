Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania El Abdullah ile görüştü.
Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'daki konuşması öncesi foruma katılan Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.
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