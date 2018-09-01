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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın Uşak'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Salim Demir ile Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a birer tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

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