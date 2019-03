Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üzülüyorum ki Saadet’te onlarla beraber”

“Utanmadan her gün bize saldırıyorlar”

“Tencere yuvarlanır kapağını bulur” sözünü hatırlatan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kendisi gibi birini bulduğunu söyleyen Erdoğan, “9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesine kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki defa sandıkta milletten ret yemiş, iki kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10’u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkarttılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu çatı ‘adayımız’ diye yine Ankara’ya dayattılar. Sadece bununla kalmadılar, bölücü örgütün siyasi uzantılarını da kollarının altına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan ve bayrak karşıtlarını da ittifaka dahil ettiler. Nabza göre şerbet veren, doğuda bölücü, batıda Atatürkçü, Ankara’da ülkücü olan, her şekle giren bir bukalemun ittifakı oluşturdular. CHP’nin başındaki zat Ankara’da sürekli bozkurt işareti ile dolaşıyor. Nereden çıktı bu, yanındaki hanımefedi de buralarda sürekli vatan millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay kemal ne de hanımefendi HDP’nin niçin kendilerine destek verdiğini millete söylemiyorlar. HDP’nin Ankara’da aday çıkartmadığını neden millete izah etmiyorlar? Yenimahalle’de bölücü örgütün uzantılarının neden aday göstermediğini siz komşularıma anlatmıyorlar? Başka yerlerde 3 bin haneli beldelerde bile adayı olan bu partinin niçin 920 bin nüfusla Çankaya’da, 910 bin nüfuslu Keçiören’de, 660 bin nüfuslu Yenimahalle’de aday göstermediğine açıklık kazandırmıyorlar. Hepsinden önemlisi 5,5 milyonluk Ankara’da, 15,5 milyonluk İstanbul’da daha pek çok büyükşehirde adayının olmadığını niçin açıklamıyorlar? Bölücü örgütün uzantılarını CHP listelerinden, sözde İYİ Parti listelerinden, belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan hiç bahsetmiyorlar. Milletin huzuruna çıkıp mertçe, delikanlıca, bölücü örgütün uzantıları ile hangi şartlarda ittifak kurduklarını söylemiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Üç ortak söz birliği etmişçesine sabah akşam bize kara çalıyorlar. Şahsıma ve milletimize hakaretler savuran sanatçı müsveddelerine sahip çıktıkları kadar bu ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkmıyorlar. Ezan, bayrak, devlet düşmanlarını savundukları kadar Türkiye’nin toprak bütünlüğünü savunmuyorlar” ifadelerini kullandı.