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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından eşi Emine Erdoğan ile gelişmeleri takip etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimininde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulunda oy kullandıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Erdoğan, 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle Kısıklı'daki konutundan çıktı. Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'ın gelişmeleri buradan takip edeceği bildirildi.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'da eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İBB seçim Vahdettin Köşkü

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