Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da muhalefete yüklendi! 'CHP buraya gelip miting yapabilir miydi? Ahlaksızca atılan o sloganların hesabını sormak lazım'

Seçimlere 9 gün kala mitinglere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Van oldu. Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'ın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun Van mitingi vardı. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, terörle mücadeleye yönelik mesajlar da verdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BİR DAHA KILINIZA BİLE ERİŞEMEYECEK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Van, eskiden de buradaydı. Böylesine bir cazibe merkezi haline gelememişti. Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sadece burada değil sınırlarımızın dışındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim devletinize bize güvenin. Terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile erişemeyecek.

"Van depremini hatırlıyorsunuz değil mi? Burada o zaman belediye başkanı kimdir? Van'ı susuzluğa mahkum etti. Depremle ilgili bir adım atmadı. Ben o zaman anında DSİ'yi görevlendirdim ve su olayı çözüldü. Büyükşehir belediye başkanı ne dedi: 'Gelsin devlet yapsın' dedi.

"Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok.

"Gabar bundan sonra terörle anılmayacak. Gabar bundan sonra petrolle anılacak. Senelerce ne yaptılar? Bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynı Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık.

"CHP'YE DESTEKLERİNİ UTANMADAN, AHLAKSIZCA İFADE ETTİLER"

"CHP'ye şimdi payanda oldular. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini utanmadan, ahlaksızca, "Dişe diş, kana kan" diyerek ifade edenleri derdi Van olabilir mi? Bu ülkenin başına CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız?

LGBT ÇIKIŞI!

"Cumhur İttifakı'nda asla LGBT diye bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz.

"Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa örümcek o tarafa yöneliyor. Masanın bir başka ortağı sesini yükseltince istikamet oraya dönüyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa savruluyorlar.

"ÜLKEMİZİ SURİYELİLEŞTİRMEK İÇİN CAN ATIYORLAR"

"Bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları çözüm sürecinde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Tüm bu acıların, ihanetlerin neresinde Van var, benim Kürt kardeşlerim var?

"DÜŞMÜŞLER KILIÇDAROĞLU'NUN PEŞİNE"

"Birileri kandan, kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var. Masada ortada pek gözükmeyen ortağı FETÖ'de ne yaptığını çok iyi biliyor. Ötekilerin durumu ise tam bir trajedi! Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye gittiğini onlar bile bilmiyor.

"BİRİLERİNİN KÂBUSU OLDU"

"Bu alanda resmi olarak aldığım rakama göre 50 bin Vanlı kardeşim var, yol boyunca gelenler hariç. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşlerim patlatacak! İşte bu başarılar birilerinin kâbusu oldu.

'GABAR PETROLÜ' AÇIKLAMASI

"Gabar'daki petrolü de vatandaşımıza inşallah en uygun şartlarda vereceğiz.

"14 Mayıs öncesi de değer istismarcıları, vaat bohçacıları ortalığın tozunu dumana katıyorlar! Aman Allah'ım, tehdit ediyorlar, yalan atıyorlar, dillerinin ucuna ne geliyorsa söylüyorlar. Seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin hepsi yalan.

"Diyor ki 'S-400'leri depoya alacağız.' Bay bay Kemal, en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına bu millet asla müsaade etmeyecektir.

"Teröründen LGBT'sine nice sinsi niyetle evlatlarımızın geleceğine gözlerini dikenlere fırsat vermeyeceğiz! Benim Vanlı Kürt kardeşlerimden LGBT'ci olur mu? Benim Vanlı Kürt kardeşim ailenin kutsiyetine inanır.

