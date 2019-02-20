HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın gençlerle buluşmasına telefonla bağlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 11:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Adana’da gerçekleştirilen programa telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Adana’da gerçekleştirilen programa telefonla bağlandı. Cumhur İttifakı’nın önemine işaret eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı Adana’dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Gençlik Kolları İl Başkanlığının Adana Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlediği "Genç Kürsü" programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa telefonla bağlanarak gençlere seslendi. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin önemini vurgulayan Erdoğan, "Neticeleri taçlandırırsanız 31 Mart çok daha farklı olacaktır. Cumhur İttifakı ise Adana’dan çok güçlü bir şekilde inşallah başarıyla çıkması halinde de bu zillet ittifakına, illet ittifakına büyük bir ders olacaktır. Öncelikle sizin ortaya koyacağınız iradeyi çok önemsiyorum. Bu milli iradenin Adana’daki özellikle AK Gençlik olarak ortaya koyacağınız performansla şahlanacaktır. Buna hazır mısınız? Durmak yok yola devam diyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz, genç arkadaşlarımıza ulaşıyor muyuz? Türkiye genelinde 1 milyon, 18 yaşı yakalamış olan genç bu seçimde oy kullanacak unutmayın. Oy verecek gençlerin üzerinde AK Gençlik olarak yapacağınız çalışmayı çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın telefon konuşması gençlerde büyük bir coşkuya sebep oldu.

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Dolar için kritik gün! Gözler bu açıklamada

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın taburcu olacağı tarih belli oldu

Deniz Baykal'ın tedavisinde yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 4 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.