CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA  SOHBET ETTİ 

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirvenini çıkışında Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın köşten çıkışı sırasında toplanan vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan bir süre buradaki vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın araçtan inişi

-Sohbet etmesi

-Aracına binip gitmesi

-Detaylar

