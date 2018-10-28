HABER

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA  SOHBET ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 03:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirvenini çıkışında Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki dörtlü zirvenini çıkışında Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın köşten çıkışı sırasında toplanan vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Aracını durduran Erdoğan bir süre buradaki vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü dökümü:
----------
-Erdoğan'ın araçtan inişi
-Sohbet etmesi
-Aracına binip gitmesi
-Detaylar

PARTNERWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldiWhatsApp'ınızı mutlaka güncelleyin! Bomba özellik geldi
Çengelköy'de silahlı kavga: 1 yaralıÇengelköy'de silahlı kavga: 1 yaralı
Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Rol gereği arkadaşının kızıyla sevişen İlhan Şeşen'den çok konuşulacak sözler

Rol gereği arkadaşının kızıyla sevişen İlhan Şeşen'den çok konuşulacak sözler

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya'dan dünyayı sarsan sözler: ABD savaşa hazırlanıyor

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

İstanbul Arnavutköy'de büyük yangın! Fabrika alevlere teslim oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

Kına gecesinde havaya ateş açan uzman çavuş, arkadaşını öldürdü

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmit-Kandıra yolunda facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası liderlerden ortak bildiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.