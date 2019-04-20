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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığında, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptıktan sonra buradaki çalışmalarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığından ayrılmadan önce burada kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti.

Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirirken bazılarının da sorunlarını dinleyerek not aldı. Çocuğunun eğitimiyle ilgili sorun yaşadığını ifade eden bir vatandaşın talebinin karşılanması için de talimat veren Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatandaşlar

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