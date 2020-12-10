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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar

10.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstererek "Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık.' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş." dedi.

Azerbaycan Bakü'de düzenlenen imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu zaferin başta bu işin liderliğini yapan, kardeşime onun şahsında Azerbaycan Türkü kardeşlerime mübarek olmasını diliyorum. Gerçekten 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Gerek hükümetimiz olarak gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Buna medyanın da büyük bir kısmı katıldı.

Rabbim bundan sonraki süreci inşallah başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi de nasip eylesin. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı. 30 sene ne için Karabağ'da bu çile çektirildi? Bu MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün görevi neydi. Neden bu kadar oyalandılar? Bunu neticeye kavuştururlardı. Daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Tabi bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu. Ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyorlardı ama doğrusu biz dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler, adımı attılar. Adımı attıktan sonra iş yürümeye başladı. Ondan sonra biz burada Sayın Putin ile görüşmeler yaptık. Özellikle istihbarat, savunma boyutu yürütüldü. Ben burada sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam. Onun olumlu yaklaşımları da bu süreçte etkili oldu. Bu arada yine kardeşimin ifade ettiği platform konusunu ben de önemsiyorum. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan, eğer kabul ederse Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir.

'DAHA SİYASETİ ÖĞRENEMEMİŞ'

Maksat özellikle barışı egemen kılalım. Liderlikler çok önemli burada. Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık.' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak, belki bu akşam kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız.

'BERABER ŞUŞA'YA DA GİDECEĞİZ İNŞALLAH'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları:

Tarihi topraklarımızı işgalden kurtardık. Biz tarihi adaleti sağladık, işgale son verdik. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik ve gelişme örneğidir. Vatan muharebesinde meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Bütün dünya Türk halkının zekasını bir daha gördü. Türk sanayisinin ne kadar geliştiğini dünya bir daha gördü.

Zafer geçidinde Türk ve Azerbaycan askerleri omuz omuzaydı. Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuç çıkarırsa işbirliği platformda yer alabilir.

Azerbaycan halkı size bugün öz sevgisini sokaklarda gösteriyor. Beraber Şuşa'ya da gideceğiz inşallah.


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