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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında ilerleyen günlerdeki görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında ilerleyen günlerdeki görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.


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