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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli mitinginde hazırlıklar tamamlanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin pazar günü İzmir’de düzenleyeceği ortak miting öncesinde, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki hummalı çalışmalarda da son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin pazar günü İzmir’de düzenleyeceği ortak miting öncesinde, AK Parti İl Başkanlığı’ndaki hummalı çalışmalarda da son aşamaya gelindi. İki liderin ilk kez halka birlikte sesleneceği tarihi buluşmayla, İzmir’de bugüne kadar yapılan en kalabalık mitingin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı’na, daha önce İstanbul Yenikapı’daki miting için hazırlanan sahnenin aynısı kurulacak. Saat 13.30’da başlayacak mitingde, alana gelenlere sadece Türk bayrağı verilecek. Parti filamalarının yer almayacağı mitingde, İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtılacak. Gündoğdu Meydanı’na rahatlıkla girilebilmesi için de gerekli planlamalar yapılırken, vatandaşlara 200 bin adet de su verilecek.

İzmir’deki heyecan Türkiye’ye yayılacak
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, miting için uzun süredir hazırlık içinde olduklarını ve tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyledi. Şengül, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir’den, tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. İzmir’deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye’ye yayılacak. Uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar, neredeyse tamamlandı. İzmirli hemşehrilerimizi, pazar günü Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

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