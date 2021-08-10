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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin "YKS barajı düşürülsün" açıklaması sonrası YÖK harekete geçti

10.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz hafta katıldığı programda, üniversite sınavındaki barajın düşürülmesine yönelik açıklamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek geldi. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası YÖK konuyla ilgili harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin "YKS barajı düşürülsün" açıklaması sonrası YÖK harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında, üniversite sınavlarındaki barajın yüksek olduğunu ifade etmiş ve düşürülmesi gerektiğinin mesajını vermişti. Konuyla ilgili NTV canlı yayınında aktarılan son bilgilere göre YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı ve konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili bazı sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, "170-180 filan gibi böyle bir durum. YÖK Başkanımız ile de konuyu görüştüm. Onlar da bir çalışma yaptılar ve şimdi olayı çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma getirdiler. Ben de açıklamamı yaptım. Özellikle bu Koronavirüs salgını sebebiyle biz bu süreci uzatmayı karar altına aldık. Şu anda işin detaylarını YÖK hâlledecek ve bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Gençlerimizi mümkün olduğunca sahiplenerek, bu kuşağı diri tutmamız lazım. Bu kuşağı çok daha istifade edilir hâle getirmemiz lazım" demişti.

BAHÇELİ'DEN DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı.

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sınav Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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