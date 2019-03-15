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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli pazar günü İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Mart Pazar günü İzmir’de ortak miting yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli pazar günü İzmir'de

İZMİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 17 Mart Pazar günü İzmir’de ortak miting yapacak. Miting öncesinde, AK Parti İl Başkanlığı da çalışmaları hızlandırdı. İki liderin ilk kez halka birlikte sesleneceği buluşma öncesi, İzmir’de bugüne kadar yapılan en kalabalık mitingin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte miting yapacağı Gündoğdu Meydanı’na, daha önce İstanbul Yenikapı’daki miting için hazırlanan sahnenin benzeri kurulacak. Saat 13.30’da başlayacak mitingde, alana gelenlere sadece Türk bayrağı verilecek. Parti flamalarının yer almayacağı mitingde, İzmirlilere 100 bin bayrak dağıtılacak. Gündoğdu Meydanı’na rahatlıkla girilebilmesi için de gerekli planlamalar yapılırken, vatandaşlara 200 bin adet de su verilecek.
İL BAŞKANI ŞENGÜL: İZMİR’DEKİ HEYECAN TÜRKİYE’YE YAYILACAK
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, miting için uzun süredir hazırlık yaptıklarını ve tüm detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyledi. Şengül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir’den, tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. İzmir’deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye’ye yayılacak. Uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar, neredeyse tamamlandı. İzmirli hemşehrilerimizi, pazar günü Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz" dedi.

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