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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir’de yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ilk tören Anıtkabir’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları eşlik etti.
Heyet, Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan, Anıtkabir merdivenlerinden Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerken kendisine selam veren öğrencilere karşılık verdi.
Ardından, Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96, yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde Zat-ı Alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi karlılıklarla sürdürüyoruz. 9 Ekim’de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun."

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