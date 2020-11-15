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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den Kapalı Maraş ziyareti!

15.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den Kapalı Maraş ziyareti!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü nedenliyle düzenlenecek törenlere katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Kapalı Maraş'ı da ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

KAPALI MARAŞ'TA PİKNİK

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yer alacağı programda, Kapalı Maraş'a da ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, daha önceki açıklamalarında burada Bahçeli ile piknik yapacaklarını söylemişti.

Erdoğan, "Sonra da inşallah Kapalı Maraş’ta şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kardeşliğimizi yaşayarak ortaya koyacağız, buna ihtiyaç vardı bu gecikti. Ama artık yapacağız. Bütün bunları yapmasaydık milletin yüzüne bakabilir miydik?" demişti.

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