Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı: 'Hollanda'dan AB ile ilişkilere destek bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında Hollanda'dan AB ile Türkiye ilişkileri konusunda destek beklediğini belirtti. Erdoğan ayrıca NATO Genel Sekreterliği için aday olan Rutte'ye başarılar diledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini gözden geçirdik. Hollanda, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Girişimcilerimiz ise yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyetle ele almasında Hollanda'nın desteğini bekliyoruz.

Başta Gazze ve Ukrayna özelindeki gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Bölge ile temaslarında barış, istikrar için adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladık.

Terörle mücadele de istişarelerimizin en öncelikli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin bölücü terörle mücadelede ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların, kadınların, sivillerin, güvenlik güçlerimizin olduğu binlerce vatandaşımızı PKK saldırılarında kurban verdik.

NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi ve hazırlıkları da gündemimizde yer aldı. Bu kapsamda bu göreve aday olan Sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık.

Rutte'nin açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin çok etkisi var. Gazze, Ukrayna konularını konuştuk sizinle. Türkiye ile 100 yıllık ilişkimiz ve iş gücü geçmişiz de 60 yıllık bir geçmişe sahip. NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu.

Türkiye, NATO bünyesinde ikinci en büyük askeri güç ve gündeminde maalesef terörizm var. Bu konuyu da konuştuk. Yeni Genel Sekreterin bu konular üzerinde durmasını isterim, dediniz.

NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Bizi çok güzel karşıladınız. Çok anlamlıydı, sağ olun.





