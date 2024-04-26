HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı: 'Hollanda'dan AB ile ilişkilere destek bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı: 'Hollanda'dan AB ile ilişkilere destek bekliyoruz'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.04.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabul sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda, "AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyetle ele almasında Hollanda'nın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı: 'Hollanda'dan AB ile ilişkilere destek bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında Hollanda'dan AB ile Türkiye ilişkileri konusunda destek beklediğini belirtti. Erdoğan ayrıca NATO Genel Sekreterliği için aday olan Rutte'ye başarılar diledi.

NTV Canlı Yayın - Full HD İzle 13-2-13 screenshot

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu iş birliğini gözden geçirdik. Hollanda, Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Girişimcilerimiz ise yaklaşık 80 bin kişiye istihdam sağlıyor. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyetle ele almasında Hollanda'nın desteğini bekliyoruz.

Başta Gazze ve Ukrayna özelindeki gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Bölge ile temaslarında barış, istikrar için adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladık.

NTV Canlı Yayın - Full HD İzle 12-59-33 screenshot

Terörle mücadele de istişarelerimizin en öncelikli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin bölücü terörle mücadelede ödediği ağır bedeller ortadadır. Aralarında çocukların, kadınların, sivillerin, güvenlik güçlerimizin olduğu binlerce vatandaşımızı PKK saldırılarında kurban verdik.

NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi ve hazırlıkları da gündemimizde yer aldı. Bu kapsamda bu göreve aday olan Sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık.

NTV Canlı Yayın - Full HD İzle 13-5-20 screenshot

Rutte'nin açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin çok etkisi var. Gazze, Ukrayna konularını konuştuk sizinle. Türkiye ile 100 yıllık ilişkimiz ve iş gücü geçmişiz de 60 yıllık bir geçmişe sahip. NATO Genel Sekreterliği adaylığım söz konusu.

Türkiye, NATO bünyesinde ikinci en büyük askeri güç ve gündeminde maalesef terörizm var. Bu konuyu da konuştuk. Yeni Genel Sekreterin bu konular üzerinde durmasını isterim, dediniz.

NATO'nun güney kanadının Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var. Bizi çok güzel karşıladınız. Çok anlamlıydı, sağ olun.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teleferik faciasından dakikalar önce uyarmış! "Çelik halat kıvılcım çıkarıyor hemen durdurun"Teleferik faciasından dakikalar önce uyarmış! "Çelik halat kıvılcım çıkarıyor hemen durdurun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni gelişme!Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Mark Rutte erdoğan
En Çok Okunan Haberler
SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yanıt geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündem olmuştu! Özgür Özel'den yanıt geldi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere!

Başı kesilip derisi yüzülmüş... Çöpte beden parçalarını buldular!

Başı kesilip derisi yüzülmüş... Çöpte beden parçalarını buldular!

Erdoğan ve Rutte'den ortak basın toplantısı! 'Destek bekliyoruz'

Erdoğan ve Rutte'den ortak basın toplantısı! 'Destek bekliyoruz'

AK Parti'de değişim sinyali! Gözler o tarihe çevrildi

AK Parti'de değişim sinyali! Gözler o tarihe çevrildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.