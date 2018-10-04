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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih, ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ifade etti.


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