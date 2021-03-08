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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson arasında kritik görüşme

08.03.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson arasında kritik görüşme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini sundu ve katliam nedeniyle terör örgütü PKK'yı kınadı. İki lider arasında Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu yaparak, savunma alanlarında iki ülke ilişkilerini derinleştirmenin yolları da görüşüldü.

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Johnson, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin önemini ele aldı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ DERİNLEŞTİRMENİN YOLLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Liderler, ticaret, halklar arasındaki bağ ve Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu yaparak, savunma alanlarında iki ülke ilişkilerini derinleştirmenin yollarını görüştü.

Johnson ve Erdoğan, ticaret konusunda aralık ayında iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlaşmanın daha fazla ticaret ve yatırımın temelini oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

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KIBRIS İLE LİBYA'DAKİ DURUM DA GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Johnson, nisanda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs görüşmelerini de ele aldı.

Johnson, İngiltere'nin uluslararası kabul görmüş iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon modeli temelinde Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümünün güçlü destekçisi olmaya devam ettiğini belirtti.

Liderler, Libya'daki durumu da ele aldı. Johnson, Libya'da ateşkes anlaşmasının uygulanmasının ve gerginliğin azaltılmasının önemine değindi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI KINADI

Johnson, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletirken, katliam nedeniyle terör örgütü PKK'yı kınadı.

İki lider, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına sınır ötesi insani erişimi kolaylaştıran BM Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesinin önemi üzerinde de durdu. (AA)

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Cumhurbaşkanı İngiltere Recep Tayyip Erdoğan

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