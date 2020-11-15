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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir

15.11.2020 18:27 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'nin kuruluş yılı için gittiği Lefkoşa'nın 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Maraş'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Türk mevkidaşı Ersin Tatar ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

"BURANIN GERÇEK SAHİPLERİ BELLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş ziyareti sırasında basına yaptığı kısa açıklamada, "Sene 74. Sene 2020. Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık biz diyoruz ki adım atalım.Kuzeyi adeta mahkum etmişler, Güneyi AB üyesi yapmışlar. Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım.Buranın gerçek sahipleri bellidir" dedi.


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