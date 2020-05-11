HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

Canlı yayında şok! Cinsel organını gösterdi

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

'Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek'

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan AVM çıkışı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

Son paylaşımı olay oldu! Herkes Acun'un kızını hatırlattı

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın istifa etti

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Sevda Noyan: Ayaklarını denk alsınlar, benim listem hazır

Diğer Haberler
Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı

Kuaförde çalışanlar, dua ederek işe başladı

Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Pegasus uçuşlara ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Gaziantep’te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

İki ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı

Anneler Günü tartışması kanlı bitti

Anneler Günü tartışması kanlı bitti

Tekirdağ sahili turuncu renge boyandı

Marmara'da merak oluşturan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.