Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ve Merkel'in g\u00f6r\u00fc\u015fmede, Kovid-19 ile m\u00fccadelede ve salg\u0131n sonras\u0131 d\u00f6nemde at\u0131lacak ad\u0131mlarla ilgili i\u015f birli\u011fi imkanlar\u0131, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meselelerin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Uzmanlardan ikinci dalga uyar\u0131s\u0131! O il\u00e7edeki g\u00f6r\u00fcnt\u00fc 'pes' dedirtti!6 bin n\u00fcfuslu mahalle, karantinaya al\u0131nd\u0131Koronavir\u00fcs bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 sand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sevgilisini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc