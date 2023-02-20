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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde! O ili işaret etti: "Üçte biri oturulamaz halde"

20.02.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle kentin yaklaşık üçte birinin oturulamaz hale geldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz." ifadelerini de kullandı. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesinde! O ili işaret etti: "Üçte biri oturulamaz halde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta depremlerden etkilenen bölgeleri ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Büyük felaketin sonrasında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti en yakın zamanda en kısa yoldan sizlere ulaşmak suretiyle bu büyük felaketi ortadan kaldırma çabasını gösterdi. Çok sayıda vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Çok sayıda vatandaşımız yaralıdır. Başımız sağ olsun diyorum. Yaralı kardeşlerimize de şifa diliyorum.

Büyük felaket, mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. Allah'ın lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar normal hayatımıza döneceğiz. Tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Allah yardımcımız olsun."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı deprem felaketinden bu yana 2 hafta geçti. Depremin üçüncü günü geldiğim Kahramanmaraş'ta felaketin büyüklüğünü bizzat yerinde müşaade ettim. Arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazın kaldırılmaya başlandığı, yardım faaliyetlerinin düzene girdiği bir dönemde tekrar Kahramanmaraş'tayız. Her iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş hala yaralarını sarmaya devam ediyor.

Milletimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Kamuya ait spor salonlarına, camilere, yurtlara, okullara ve diğer geçici barınma merkezlerine yerleştirilenlerin sayısı 58 bini geçti. 25 bin binadaki 91 bin bağımsız bölümün yıkık, yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu belirlendi. Kahramanmaraş'ın yaklaşık 3'te 1'i oturulamaz hale gelmiştir. Az hasarlı, orta hasarlı demeden bizler bütün bu inşaatları sıfırdan ele almak suretiyle yeniden inşa edecek, Kahramanmaraş'ı Kahramanmaraş olarak bütün depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."

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Devlet Bahçeli erdoğan

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