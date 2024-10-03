Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'den sürpriz görüşme

Türkiye gündeminin son üç gündeki en önemli gündem başlıklarından birisi Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davaydı.

DAVA SIRASINDA TEHDİT VE HAKARET

Dava sırasında olayın tetikçisi Eray Özyağcı silah işareti yaparak gazetecileri tehdit etmiş, Suat Kurt ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hakaret etmişti.

ADLİYE BAHÇESİNDE SELMA ATEŞ'E SALDIRI

Karar duruşmasının görüldüğü sırada ise adliye bahçesinde Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş'e yönelik saldırı gerçekleştirilmişti.

11 SANIĞA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bu saldırıdan saatler sonra ise karar açıklanmış ve tetikçi Eray Özyağcı ve azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Toplam 11 sanığa hapis cezası verilmiş, 5 kişi ise beraat etmişti. 6 kişiye ise tahliye kararı uygulanmıştı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK

Adliye bahçesinde saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş ve aile bireyleri saldırının gerekçesi olarak MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını gösterdi.

Karar davasının ardından ise bugün Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin konutunda saat 14:00 sıralarında bir araya gelecek. İkilinin yapacağı bu sürpriz görüşmenin Sinan Ateş davasının karar duruşmasından sonra gerçekleşecek olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DA MASADAKİ GÜNDEM MADDELERİNDEN OLACAK

Öte yandan gelen bilgilerde, masada 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında öncelikli konuların olacağı aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in Ortadoğu'da gerçekleştirdiği saldırılar da görüşmenin gündem maddelerinden olabileceği yine gelen bilgiler arasında yer aldı.

TOKALAŞMALARDAN SONRAKİ İLK GÖRÜŞME

MHP lideri geçen günlerde yapılan TBMM’nin açılış oturumunun ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın da olduğu milletvekilleriyle tokalaşmıştı. Yaşanan bu gelişme herkesin dikkatini çekerken, Bahçeli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” ifadesine yer vermişti. İkili yaşanan bu olayın ardından ilk kez bir araya gelecek.