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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik Afganistan görüşmesi

21.08.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Afganistan'daki durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik Afganistan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde geçen hafta Kahramanmaraş’ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.

KABİL HAVALİMANI KONUSU

Türkiye ve Rusya’nın enerji sektöründeki iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki iş birliğinin nişanelerinden olan TürkAkım’dan gaz akışının artırılmasını beklediklerini ifade etti.
Afganistan’daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini; Türkiye’nin sürdüreceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, Taliban’ın geçmişteki hatalarını tekrarlamamasının, tüm etnik gruplara yönelik kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmesinin ve verdiği sözleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.

Kabil’de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik konularında görüşmelerin başlamasının ümit verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Taliban’la diyalog kanallarının açık tutulması, katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini ifade etti.

"ILIMLI MESAJLARI ŞİMDİLİK MÜSPET KARŞILIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban’ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını, ancak Taliban’ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan’da önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dua edelim ki bu hava limanı başımıza bela olmasın ..!!!

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