Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron'un, zirve sonras\u0131nda Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'nden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Erdo\u011fan ile Putin bir araya geldi.\nK\u0131sa s\u00fcreli g\u00f6r\u00fc\u015fme sonras\u0131nda iki lider k\u00f6\u015fkten ayr\u0131ld\u0131. (DHA)PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulamas\u0131 ile cebinizde!K\u0131na gecesinde havaya ate\u015f a\u00e7an uzman \u00e7avu\u015f, arkada\u015f\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fcBakan Soylu'dan \u015fehit ailesine ziyaret
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