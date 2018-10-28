Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, zirve sonrasında Vahdettin Köşkü'nden ayrılmasının ardından Erdoğan ile Putin bir araya geldi.

Kısa süreli görüşme sonrasında iki lider köşkten ayrıldı. (DHA)

