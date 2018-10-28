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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 00:12 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından bir süre baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den başbaşa görüşme

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, zirve sonrasında Vahdettin Köşkü'nden ayrılmasının ardından Erdoğan ile Putin bir araya geldi.

Kısa süreli görüşme sonrasında iki lider köşkten ayrıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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