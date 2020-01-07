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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Suriye ve Libya’daki durumu görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erddoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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