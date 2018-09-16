Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşecekler

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek, burada Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ziyarete ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 17 Eylül 2018 tarihinde Rusya Federasyonu’nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Hayati uyarı! Doktor tavsiyesi olmadan bu ilacı sakın kullanmayın
Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz değildi
Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında
Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum