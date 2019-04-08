Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ÜDİK Toplantısına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının basına açık kısmında gerçekleştirdiği konuşmasında, "İkili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 15 artışla 26 milyar dolara ulaşmışken hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra Üst Düzey İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısına başkanlık etti. Toplantının basına açık kısmında iki lider kısa bir açıklama yaptı. Rusya-Türkiye arasında çok yönlü ilişkilerin ilerletilmesine karar verildiğini kaydeden Putin, ÜDİK çerçevesinde ilgili bakanlar ve başkanların toplantı yaptığını söyledi. Putin, Suriye konusunun gündeme alındığını, Türkiye ve Rusya olarak bu ülkede gerginliğin düşürülmesi için çaba gösterildiğini sözlerine ekledi. Karma Ekonomik Toplantının da yapıldığını kaydeden Putin, geçtiğimiz yıl ticaret hacminin yüzde 15 arttığını dile getirdi. Rus lider enerji alanındaki işbirliğinin stratejik seviyeye ulaştığını kaydederek 2023 yılında birinci ünitenin tamamlanmasını planladığını kaydetti. Askeri, sanayi, alanında önemli işbirliğinin olduğunu kaydeden Putin "Gündemimizde S-400’lerin sevkiyatının tamamlanması var" dedi.

"Akkuyu Santralinin temelini attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Moskova’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bir önceki Üst Düzey İşbirliği Konsey Toplantısından sonra geçen bir yıllık sürede Putin’le muhtelif vesilelerle bir araya geldik. Bakanlarımız ve diğer yetkililerimiz de birbirleriyle temas içerisinde oldular. Akkuyu Santralinin temelini attık. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattının deniz kısmını tamamladık. Bu yıl sonu itibariyle de kara kısmını tamamlamayı hedeflemiş bulunuyoruz" dedi.

"6 milyon Rus vatandaşını misafir ettik"

Geçtiğimiz yıl 6 milyon Rus vatandaşının misafir edildiğine dikkat çeken Erdoğan, "Birlikte yeni rekora imza attık. Rusya, turizm konusunda birinci sırada. İş adamlarımız Rusya’ya olan katkılarını sürdürdüler ve bin 300 kadar iş adamımız yatırımcı olarak Rusya’da bulunuyor" dedi.

Resmi açılışının yapılacağı Kültür ve Turizm Yılı’nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Biraz önce yaptığımız ikili görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu sırada bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel değerlendirmede bulunacağız ve aramızdaki özellikle ikili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 15 artışla 26 milyar dolara ulaşmışken hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır. Mevcut durumun muhasebesini yapıp gelecek dönem için yeni hedeflere kilitleniyoruz. Gerek stratejik gerek askeri gerek ekonomik, ticari, kültürel bütün bu alanlarda çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

