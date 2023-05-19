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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan görüşmesi ile ilgili Adalet Partisi Genel Başkanı'ndan açıklama! 'Siyasetin yönünü değiştirecek'

19.05.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından gözler ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından taraflardan açıklama gelmezken, konuyla ilgili Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Öz, görüşmeye dair "Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan görüşmesi ile ilgili Adalet Partisi Genel Başkanı'ndan açıklama! 'Siyasetin yönünü değiştirecek'

14 Mayıs'ta adayların yeterli oyu alamamasından dolayı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'na çevrildi.

Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan açıklama yapılmadı.

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'SİYASETİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK'

Konuyla ilgili ATA İttifakı üyesi Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Öz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir."

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