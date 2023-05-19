Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Oğan görüşmesi ile ilgili Adalet Partisi Genel Başkanı'ndan açıklama! 'Siyasetin yönünü değiştirecek'

14 Mayıs'ta adayların yeterli oyu alamamasından dolayı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'na çevrildi.

Sinan Oğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından taraflardan açıklama yapılmadı.

'SİYASETİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK'

Konuyla ilgili ATA İttifakı üyesi Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. Öz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir."

