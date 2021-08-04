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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

04.08.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek. Şura üyeleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden savunmaya üretimden sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. TSK yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılama devam ediyor"

ORGENERAL GÜLER'İN GÖREVİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Toplantıda bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek. Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.

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KUVVET KOMUTANLARININ DURUMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda görev süresini ve yaş haddini dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumu da değerlendirilecek. Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

GÜNDEM TERFİ VE ATAMALAR

YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor. Kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIK EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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