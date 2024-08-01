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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
01.08.2024 11:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Anıtkabir’de toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, YAŞ toplantısına Şura üyeleri Anıtkabir’i ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

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Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da konuşulacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması yapılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Anıtkabir
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