Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tran Quang Tuyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Tuyen’in eşi ve çocukları ile mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından kabul sona erdi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor