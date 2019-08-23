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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya’daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib’deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye’deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

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