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Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da

12.11.2019 23:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’la Çarşamba günü Beyaz Saray’da başbaşa bir görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle Washington’a geldi. Ziyaret nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Washington’a ulaştı. Bugün ABD Ticaret Odası’nda işadamlarına hitaben kapalı kapılar arında bir konuşma yapması beklenen Erdoğan, Çarşamba günü yerel saatle 12:00’de (20:00 TSİ) Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşecek. Başbaşa görüşme sonrasında heyetlerin de katılacağı çalışma yemeğinin ardından Trump ile Erdoğan’ın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Erdoğan ve beraberindeki heyet Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra, Washington yakınlarındaki Maryland eyaletine bağlı Lanham kentindeki Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak ve basın mensuplarıyla biraraya gelecek.

Başkent Washington’da bazı Kürt ver Ermeni grupların gösteri düzenlemesi beklenirken, Erdoğan’ın oteli civarında geniş güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

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