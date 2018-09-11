Cumhurbaşkanı Erdoğan, WSJ'ye makale yazdı

Esed rejiminin İdlib'e yönelik yaklaşan saldırısına dikkati çeken Erdoğan, "İdlib'e yönelik saldırı ufukta gözükürken uluslararası toplum sorumluluğunun farkında olmalı. Pasif kalmanın bedeli büyük olur. Suriye halkını Beşşar Esed'in merhametine terk edemeyiz. Rejimin İdlib'e yönelik saldırı amacı, gerçek ve etkili bir terörle mücadele kampanyası değil, ayrım gözetmeden muhalefeti ortadan kaldırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "İdlib, köprüden önceki son çıkıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD şimdi harekete geçmede başarısız olursa sadece masum Suriyeliler değil, tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır. Türkiye yanı başındaki katliamı durdurabilmek için tüm gücüyle elinden geleni yapmıştır. Başarılı olduğumuzdan emin olmak için dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir."

Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yaparak büyük bir özveri sergilediğine değinen Erdoğan, "Aynı dönemde yanı başımızda faaliyet gösteren terör örgütlerinin de hedefi olduk: Sözde İslam Devleti ve PKK. Ne insani yardımların ağır bedeli ne de güvenlik endişeleri kararlı duruşumuzu zayıflattı." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin Suriye'deki krize çözüm bulma noktasındaki diplomatik çabalarına da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre ve Astana görüşmelerine atıfta bulundu ve Ankara'nın tüm bu süreçlerdeki arabulucu rolüne işaret etti.