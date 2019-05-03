Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı konukları akşam yemeğinde ağırladı 

\u0130stanbul DHA\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, misafir devlet ve h\u00fck\u00fcmet ba\u015fkanlar\u0131 ile yabanc\u0131 konuklara ak\u015fam yeme\u011fi verdi. Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki ak\u015fam yeme\u011fei bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\nPARTNER\u0130\u015fkence gibi hayat! Sevgilisi zay\u0131flamas\u0131n\u0131 istemeyince...AK Partili Turan:\u00a0YSK'n\u0131n karar \u00f6yle de olsa, b\u00f6yle de olsa bizim i\u00e7in ba\u015f tac\u0131Destici: S-400'lerden asla vazge\u00e7memeliyiz