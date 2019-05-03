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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen bazı ülkelerin üst düzey temsilcileri onuruna akşam yemeği veriyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna verdiği akşam yemeği başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Gine, Kırgızistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali ve Tunus'tan üst düzey misafirlerini Vahdettin Köşkü'nde ağırlıyor.

Resmi akşam yemeği basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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Büyük Çamlıca Camisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemek

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