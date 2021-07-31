HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gidecek

31.07.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgelerine gidecek

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
Adana yangınında annesinin yanışını izledi: Tüfeğim olsa...Adana yangınında annesinin yanışını izledi: Tüfeğim olsa...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Tuğba Özay çiftliğinin son halini paylaştı!

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Konya'daki katliamda dikkat çeken 'kedi' detayı

Fethiye’de orman yangını

Fethiye’de orman yangını

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Filenin Sultanları tarih yazdı

Filenin Sultanları tarih yazdı

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.