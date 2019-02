Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yaptırım listesi dahil hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez”

"Bunlar kıyamet alameti"

Ekonomiye ilişkin mesajlar paylaşan Erdoğan, “Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafikleri çizdiği ortada. Göreve geldiğimizde kişi başı milli gelir neydi şimdi kişi başı milli gelir ne. 3,500 dolardan alın biz 11 bin dolara kadar tırmandık, şu anda biraz düşüşümüz var. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur faiz enflasyon dalgalanması milletimizin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açtı. Bu ekonomik dalgalanma ülkemizin kendi iç dinamiklerinden değil, Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı büyük bir saldırıya maruz kaldı. Terör örgütlerinin saldırıları gibi bu saldırı dalgasını da ülkemiz kısa sürede etkisiz hale getirdi. Ekonomideki kayıplarımız terör gibi can kaybı değil para kaybıdır. Ağustos ayından beri yaşadığımız ekonomik dalgalanmanın milletimizin günlük hayatı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Fiyatı dövize bağlı olduğu için faturaları yükselten doğalgaz ve elektrikte yılbaşından itibaren yüzde 10 indirime gittik. Bu her evin olmazsa olmaz ihtiyacı. Muhataplarımız bunları konuşuyor mu? Çarşıda ve pazardaki domatesi, biberi vesaire. Akaryakıt fiyatlarını, milletimizin ödeyeceği faturayı kamunun gelirinden fedakarlık ederek karşılayacak özel bir formülle zaten belli bir düzeyde tuttuk. Asgari ücreti 2020 liraya yükselterek çok önemli bir artış gerçekleştirdik. İşçi, memur ve emekli maaşlarındaki artışları da bu gelişmeleri göz önünde tutarak yaptık. Enflasyonla mücadele kampanyası kapsamında gerek vergi indirimi gerek gönüllü katılımla milletimizin alım gücünü yükseltmeye çalıştık. Bunların yanında devlet hazinesinin gelir gider dengesini kuracak Ağustos ayında yaşadığımız durum benzeri sıkıntıların önüne geçecek çok önemli adımlar attık. TOBB’da tüm oda borsa temsilcileri ile bir araya geldik. Tüm illerdeki sanayi odası, ticaret odası, borsa onlardan taahhütler aldık. Aldığımız taahhütler yaklaşık 2.5 milyon işsize iş imkanıydı. Bu yıl içinde bu tür işsizleri de almak suretiyle işsizlere iş imkanını sağlamış olduk. İhracatta göreve geldiğimizde 2003 yılının başında 36 milyar dolardı. Şimdi ise 168 milyar dolara geldik, tarihi bir rekor. Bay Kemal sen bunları bilir misin, nereden nereye geldik haberin var mı? Bu yılın Ocak ayı itibariyle yıllık ihracatımız 168,8 milyar dolara çıkarken, dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak, değerlendirmek bizim görevimiz, bunu Bay Kemal anlatmaz. Hele hele Kandil ile iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Kandil’deki terör örgütüyle iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti, nereden nereye geldik. Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle 2018 yılı milli gelirimiz kağıt üzerinde bir parça düşüş gösterebilir ama ülkelerin milli gelirlerini faiz, döviz ve enflasyondan bağımsız olarak satın alma paritesine göre ölçen kategoride Türkiye bu yıl 13’üncülükten 12’nciliğe çıkarak bir sıra yukarıya yükselecek. 2002 yılında bu sınıflandırmada 17’nci sıradaydık. Önümüzdeki yıl itibariyle bu alanda 5 basamak atlamış olacağız. Türkiye’nin ekonomi alanında verdiği mücadele milli bir davadır. Kendisini bu ülkenin ve milletin mensubu hisseden herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerekir. Siyasi görüşü ne olursa olsun yerli ve milli duruş sahibi kesimlerden bu desteği görüyoruz ancak CHP ve onun uyduları haline dönüşmüş kimi partiler Türkiye’nin bu büyük mücadelesinde aynı onurlu duruşu sergileyemediler” açıklamasında bulundu.