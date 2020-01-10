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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile Türkiye'ye gerçekleştireceği çalışma ziyareti çerçevesinde İstanbul'da görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret, AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB Konseyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret

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