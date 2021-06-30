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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak! Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı hazır

30.06.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın tanıtılacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı (2021-2025) hazır. Plan, 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor. Eylem planının tanıtım toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Planda "Adalete Erişim ve Mevzuat", "Politika ve Koordinasyon", "Koruyucu Önleyici Hizmetler", "Toplumsal Farkındalık", "Veri ve İstatistik" başlıkları var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak! Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı hazır

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ulusal eylem planları hayata geçirildi. Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu.

Alınan bilgiye göre, 2021-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla tamamlandı.

Hazırlık çalışmaları, toplumsal ihtiyaçlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı (2016-2020) izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınarak çok sektörlü ve katılımcı bir anlayışla sürdürüldü.

  1. Ulusal Eylem Planı hazırlık sürecinde öncelikle durum tespitinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirildi.

20 Ekim 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadele ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, uluslararası kuruluşların ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" çevrim içi gerçekleştirildi.

YOL HARİTASINDA 5 ANA HEDEF VAR

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan yeni dönemin yol haritası ortaya konuldu. Bu doğrultuda eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluştu.

Eylem Planı'nın ana başlıkları "Adalete Erişim ve Mevzuat (3 strateji, 22 faaliyet)", "Politika ve Koordinasyon (5 strateji, 35 faaliyet)", "Koruyucu Önleyici Hizmetler (8 strateji, 65 faaliyet)", "Toplumsal Farkındalık (8 strateji, 77 faaliyet), "Veri ve İstatistik (4 strateji, 28 faaliyet)" olarak belirlendi.

BEŞTEPE'DE TANITILACAK

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtılacak.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Recep Tayyip Erdoğan
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