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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim'

27.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarın yapılacak ikinci tur ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım" ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"OYLARIMIZLA TÜRKİYE YÜZYILI'NI BAŞLATALIM"

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."


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