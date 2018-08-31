Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kırgızistan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbeko ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.
Bu vesileyle Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek.
Görüşmelerde, Kırgızistan'daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde ise Issık Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılacak.
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