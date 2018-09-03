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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 08:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımız bize olduğu kadar dostlarımıza da FETÖ'yle mücadelede geç kalınmaması gerektiğini çok açık göstermiştir.


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