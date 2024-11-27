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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalar yapıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 18:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalar yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gönülle yapılan alın teriyle üretilen her şey sanattır ve sanat eseridir. Asli değerlerimize sahip çıkıp yaşatmak için ömür harcayan insanlarımızın her biri yaşayan efsanedir. Türkiye'nin her vilayetinde, her ilçesinde yaşayan insan hazinesi vasfını haiz değerimiz mevcut. 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik.

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Recep Tayyip Erdoğan
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